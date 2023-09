Anastacia: Neues Album besteht ausschließlich aus deutschen Songs

Foto: Redferns, Ernesto Ruscio. All rights reserved.

Anastacia live in Rom

Anastacias neues Album steht kurz bevor: Am 22. September erscheint „Our Songs“ — mit zwölf ins Englische übersetzten Tracks von deutschen Künstlerinnen und Künstlern. Darunter ist von Deutsch-Pop bis Rock alles dabei.

So versucht sich die US-Amerikanerin an Johannes Oedings „An guten Tagen“, The Kelly Familys „An Angel“ und Sarah Connors „Wie schön du bist“. Auch eine Rockballade von den Scorpions ist dabei, sowie auch „Durch den Monsun“, der größte Hit von den deutschen Pop-Rockern Tokio Hotel. Von Udo Lindenberg covert sie „Cello“.

Zur Auswahl der Songs hatte sie Folgendes zu sagen: „Wenn ich einen Song covere, geht es einzig und allein darum, ob er gut ist. Punkt. Nur weil er auf Deutsch ist, heißt es nicht, er ist kein guter Song, ich versteh ihn nur einfach nicht.“

Der Vorschlag für das Album kam von Produzent Christian Geller, der in der Vergangenheit schon mit Heino und Giovanni Zarrella zusammengearbeitet hat. „Ich dachte, das schaffe ich auf keinen Fall“, sagt Anastacia über ihre Reaktion auf das Projekt. „Wie denn? Ich spreche kein Deutsch, wie soll das überhaupt funktionieren?“

Ein Album aus englischen Covern von deutschen Songs mag zunächst seltsam wirken, ist aber für Anastacia nicht ohne Grund. Wo sie doch in den Vereinigten Staaten weniger Bekanntheit genießt, war der deutsche Markt für die Sängerin stets lukrativ. Somit wirkt es schon fast wie ein Dankeschön an ihre deutschen Fans.