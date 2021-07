Atomic Kitten: Diese Liebeserklärung an England-Trainer Gareth Southgate müsst ihr hören

Pünktlich zum heutigen Euro-Halbfinalspiel England gegen Dänemark veröffentlichen Atomic Kitten ihre Hymne „Southgate, You’re the One“. Der in der Vergangenheit gerne kritisierte Trainer bekommt eine dicke Portion Kicker-Schmalz aufgetischt: „Looking back on when we first met; I cannot escape and I cannot forget; Southgate, you’re the one; you still turn me on; and football’s coming home again“.

Das Original des Songs heißt „Whole Again“. Die fünfte Single vom 2000er-Debütalbum „Right Now“ der in den Nullerjahren supererfolgreichen Girlgroup aus Liverpool. Als Taktgeber im Hintergrund schoben die Synthie-Strategen von Orchestral Manouvres in the Dark (OMD) die Regler. Atomic Kitten, damals noch ein Trio, räumten Preise ab, MTV oder Brit Awards, verkauften Millionen Platten und spielten beim 50sten Thronjubiläum der Queen.

Die Band zerbrach wiederholt, kam wieder zusammen und schrumpfte schließlich zum Duo.

Und dann begann eine typische britische Pop-Geschichte: In der Saison 2017/18 kramten die Fans von Celtic Glasgow den Song wieder aus und ehrten Verteidiger Mikael Lustig mit einer Tribünen-Version. Der Funke aus Schottland sprang über, als die englischen Fans im Halbfinale bei der WM 2018 daraus eine Southgate-Hymne machten. Quasi ein „Football’s Coming Home“ von unten.

Die aktuelle Version haben Natasha Hamilton and Liz McClarnon bei einem bierseligen Public Viewing des Ukraine-Matches in Croydon neu intoniert. Während OMD-Mann Andy Cluskey, der sich als Co-Songwriter von „Whole Again“ nicht nur für „seine“ Kittens freuen darf, immer noch rätselt, wie das alles passieren konnte. Er sollte mal in Glasgow nachfragen.