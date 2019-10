Axl Rose schaut die „Peanuts“ und flippt aus bei Twitter: „Lang lebe der Große Kürbis“

Foto: Getty Images, Paul Kane. All rights reserved.

Am Dienstagabend (22. Oktober) postete Rose einen mit Emojis gefüllten Tweet und schrieb in allen möglichen Großbuchstaben: „Lang lebe der große Kürbis!“. Nach dem Zeitpunkt des Tweets zu urteilen war es eine Echtzeit-Reaktion auf den „Peanuts“-Film „Der Große Kürbis“ von 1966, der an diesem Abend auf ABC ausgestrahlt wurde.

Mit anderen Worten: Axl Rose sah schlicht und einfach einen seiner liebsten Zeichentrickfilme und dachte nicht etwa zufällig an einem Oktoberabend an Kürbisse.

Axl Rose auf Twitter:

Gut möglich, dass sich Rose eine kurze Auszeit vom Rockstar-Leben gönnte, um in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Und vielleicht raunte er Charlie Brown ein „Welcome To The Jungle“ zu, als er seine Trick-or-Treat-Tasche öffnete, um herauszufinden, dass ihm Steine statt Süßigkeiten gegeben worden waren.

Der Sänger von Guns N’Roses twittert sonst recht unregelmäßig: Der 57-jährige neigt dazu, monatelang überhaupt nichts zu posten – um dann wieder einen rauszuhauen. Er hat 1,2 Millionen Follower, folgt aber sonst absolut niemandem. Sein letzter Tweet vor dem „Großen Kürbis“ wurde am 23. Juli veröffentlicht,. Da gratulierte er Gitarrist und Bandkollege Slash zum Geburtstag. Wenn er nicht gerade im Netz auf jemanden anstößt, kritisiert er die Trump-Führung, was ihm den Spitznamen „Woke Axl“ einbrachte.