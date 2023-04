Beach House: „Become“-EP jetzt auch digital verfügbar

Alex Scally und Victoria Legrand (Beach House) live 2022 in Sao Paulo, Brasilien. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images)

Beach House haben ihre Record-Store-Day-EP „Become“ nun auch digital herausgebracht. Am 22. April erschien sie exklusiv auf Vinyl, jetzt können die fünf Songs überall gestreamt werden.

„Die ‚Become‘-EP ist eine Sammlung von fünf Songs der ‚Once Twice Melody‘-Sessions“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir fanden nicht, dass sie in die OTM-Welt passten, haben aber später gemerkt, dass sie in ihrer eigenen Welt alle zusammenpassen. Für uns sind sie alle irgendwie schmutzig und weitläufig (…) Es ist nicht unbedingt die Richtung, in die wir uns gerade bewegen, aber definitiv eine, in der wir schon mal waren. Wir hoffen, dass sie euch gefallen“, erklärte das Duo vor dem Vinyl-Release.

Dass die EP nach sechs Tagen auch online veröffentlicht würde, war bereits angekündigt. Das vorausgegangenen OTM-Album erschien im Februar 2022. Seit 2004 bilden Victoria Legrand und Alex Scally das zwischen Dream-Pop und Indie-Rock pendelnde Projekt aus Baltimore.