Neil Halstead bestätigt: neues Slowdive-Album ist fertig

Slowdive haben die Arbeiten zu einem neuen Album abgeschlossen. Wann dieses erscheint, ist noch unklar, wie Gitarrist Neil Halstead in einem Podcast erzählte.

„Wir haben buchstäblich gerade eine weitere Platte fertiggestellt“, erzählte er in dem australischen Podcast „SixPack“. „Die wird irgendwann erscheinen, ich weiß nicht wann. Wir haben sie gerade fertiggestellt“. Auch in den musikalischen- und den Entstehungsprozess gab er erste Einblicke: „Vieles kommt von mir eingebrachten Demos, an denen wir dann gearbeitet haben statt neue Sachen aufzunehmen. […] Es ist gemeinschaftlich, aber es fühlt sich fast so an, als wäre ich der Produzent von etwas, mit dem alle zufrieden sind, das fünf Leute glücklich macht. Es ist definitiv nicht meine Platte, auch wenn der Anstoß dazu von meinen Songs kommt. Etwas von dem Kram, den ich mir zu eigen gemacht habe, war sehr Elektro-lastig, denn darauf baue ich auch manchmal auf. Und dann geht es wieder zurück in Richtung Indie und Gitarre“. Die Band habe schon immer unterschiedliche musikalische Einflüsse gehabt, die alle in ihre Alben mit einfließen und so den Slowdive-Sound kreieren.

Bereits 2020 teaserte die Gruppe mit dem Hashtag „#slowdivelp5“ eine neue Platte an. Nachdem das Band-Projekt 1995 vorzeitig auf Eis gelegt wurde, meldete sich die Shoegaze-Gruppe 2014 zurück und veröffentlichte 2017 mit ihrem selbstbetitelten Langspieler erstmals nach 22 Jahren wieder Musik als Slowdive. Besonders in Erinnerung geblieben ist bis heute ihre 1993 erschienene Platte „Souvlaki“ – das mittlerweile als eines der besten Alben seines Genres gilt.