In wenigen Monaten wird das Netz nur so vor Listen übersprudeln, welche die besten Platten, Bücher, Apps, YouTube-Videos des letzten Jahrzehnts verbreiten. Natürlich wird es auch Listen geben, die von den besten Filmen der Jahre 2010-2019 künden.

Eine erste Top-Liste wurde nun von „World Of The Reel“ verbreitet. Sie kündet von den besten Filmen der Dekade und versammelt dafür die Meinung von insgesamt 250 Kritikern Filmemachern, Produzenten und Filmwissenschaftlern.

Die Auserwählten wurden aufgefordert, die fünf Kinofilme der letzten Jahre zu nennen, die sie für die einflussreichsten und besten hielten. Einziges Kriterium: Sie mussten zwischen Januar 2010 und April 2019 veröffentlicht worden sein.

Auch ein deutscher Film in der Top 20 der besten Filme des Jahrzehnts

An der Spitze der Liste findet sich nun George Millers bereits zum Kinostart gefeierter Blockbuster „Mad Max: Fury Road“ mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen. Die Neubelebung der Actionreihe überzeugte damals Publikum, Kritiker und auch die Filmbranche. Insgesamt sechs Oscars sahnte der Film ab.

Auf Platz zwei folgt Terrence Malicks transzendentales Märchen über den Ursprung und die Verwerfung unserer Welt: „The Tree Of Life“. Bronze geht an den sensiblen Coming-of-Age-Film „Moonlight“ von Barry Jenkins. Paul Thomas Anderson konnte in der Kritikerliste gleich zwei Filme platzieren („The Master“ und „Der seidene Faden“). Mit „Get Out“ ist auch ein Horrorfilm dabei. Die anspruchsvolle Komödie „Toni Erdmann“ von Maren Ade ist der einzige deutsche Film in der Liste. „The Act Of Killing“ von Joshua Oppenheimer die einzige Dokumentation.

Während die durchaus ausgeglichene Auswahl für sich einnimmt, überrascht wohl viele die Nennung von David Lynchs Rückkehr nach „Twin Peaks“. Konsequent entschieden sich die Kritiker hier, eine 18-teilige Serie als Leinwandmeisterwerk zu küren, weil sie weniger den Regeln des Fernsehens folgt, sondern vielmehr echte Kinomagie versprüht. Vielleicht ahnten die Beteiligten der Umfrage aber auch, dass es Lynchs letzter großer Filmstreich gewesen sein könnte.

Die besten Filme des Jahrzehnts 2010-2019

1. “Mad Max: Fury Road” (George Miller)

2. “The Tree of Life” (Terrence Malick)

3. “Moonlight” (Barry Jenkins)

4. “Boyhood” (Richard Linklater)

5. “The Social Network” (David Fincher)

6. “The Master” (Paul Thomas Anderson)

7. “Roma” (Alfonso Cuarón)

8. “Phantom Thread” (Paul Thomas Anderson)

9. “A Separation” (Asghar Farhadi)

10. “Inside Llewyn Davis” (Joel Coen)

10. “Get Out” (Jordan Peele)

12. “Under the Skin” (Jonathan Glazer)

12. “Carol” (Todd Haynes)

14. “Margaret” (Kenneth Lonergan)

14. “Toni Erdmann” (Maren Ade)

16. “Uncle Boonmee” (Apichatpong Weerasethakul)

17. “Twin Peaks: The Return” (David Lynch)

18. “Her” (Spike Jonze)

18. “Call Me By Your Name” (Luca Guadagnino)

20. “The Act of Killing” (Joshua Oppenheimer)

20. “Inception” (Christopher Nolan)

20. “Holy Motors” (Leos Carax)

