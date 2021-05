Billie Eilish: Drei Deutschland-Konzerte für 2022 angekündigt

Billie Eilish kommt nach Deutschland. Wie soeben bekannt wurde, gastiert die mehrfache Grammy-Preisträgerin 2022 gleich dreimal in deutschen Städten — Frankfurt, Köln und Berlin. Empfehlung der Redaktion Im neuen ROLLING STONE: Hausbesuch beim Popstar des Jahres – Billie Eilish

Die Deutschland-Tourtermine

19.6.2022 — Frankfurt am Main

21.06.2022 — Köln

30.06.2022 — Berlin

Details zu Tickets

Tickets für die Shows gehen am 28. Mai 2021 um zehn Uhr morgens in den Vorverkauf. Es gibt auch einen offiziellen Fan-Presale, bei dem man sich hier anmelden kann. Eilishs Deutschland-Konzerte finden gut ein Jahr nach dem Release ihres zweitem Album „Happier Than Ever“ statt, das am 30.7.2021 veröffentlicht wird. Wer das Album nicht mehr erwarten kann, kann sich in der Zwischenzeit die Zeit mit dem erstem (Foto-)Buch der Sängerin die Zeit vertreiben. Simpel mit „Billie Eilish by Billie Eilish“ betitelt, können Fans auf 336 Seiten die kometenhafte Karriere des Popstars mitverfolgen.

Weitere Tourtermine

Neben Shows in Deutschland stehen auf auch Konzerte in Belgien, Frankreich, Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Irland und den USA auf den Programm.