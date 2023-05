Billy Corgan: „Künstliche Intelligenz wird Musik für immer verändern“

Foto: WireImage, Mark Sagliocco. All rights reserved.

Billy Corgan ist sich sicher: „Künstliche Intelligenz wird Musik für immer verändern“. Das erzählte der Kopf von The Smashing Pumpkins in einem Interview, das am 13. Mai erschien.

Er teilte darüber hinaus noch mehr Meinung zum Thema künstliche Intelligenz in der Musik mit. Sie könne junge Künstler:innen dabei unterstützen, schneller neue Projekte zu verwirklichen. Corgan mache Musiker:innen, die mit KI arbeiten keine Vorwürfe: Auch er habe alle Inspirationsquellen genutzt, die ihm zur Verfügung standen.

Weiterhin sagt der 56-Jährige Zane Lowe von „Apple Music“ im Gespräch: „Ich habe das halt nur analog gemacht“. Das große Problem, das er aber sehen würde: „Für einen organischen Künstler, wie ich einer bin, wird es schwer sein, mit jeder Menge Leuten mitzuhalten, die keine Songs schreiben können, aber gutes Urteilsvermögen haben und nicht singen können, aber Autotune haben.“ Corgan schloss mit den Worten: „Wenn du denkst, dass jetzt viel schlechte Musik rauskommt – warte ab!“

Im Interview kam die Sprache auch auf Kurt Cobain. Billy Corgan habe eine ganz besondere Beziehung zum Sänger und Gitarristen von Nirvana gehabt: Er habe ihn zu seinem größten Herausforderer gezählt. Er verglich sich mit einem enorm ehrgeizigen Sportler, der ständig darauf aus ist, alle zu übertreffen – so auch die Grunge-Legende.

The Smashing Pumpkins veröffentlichten zuletzt die drei-aktige Rock-Oper ATUM – ACT III erschien am 21. April 2023.