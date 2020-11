Queen: Die besten Videos und Covers von „Bohemian Rhapsody“

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Als Queen in den Rockfield Studios in Monmouth (Wales) mit den Aufnahmen für „Bohemian Rhapsody“ begannen, konnten sie nicht wissen, dass sie damit drei Wochen zubringen – und den wohl wichtigsten und einflussreichsten Song in ihrer Karriere produzieren würden.

Freddie Mercury, der bereits 1968 erste Gedankenfragmente zu „Bohemian Rhapsody“ notierte, kam bereits mit einer Vorstellung des Liedes ins Studio und dirigierte die Band zu Höchstleistungen. Nicht unbedingt zu deren Wohlgefallen. Unter anderem sangen May, Mercury und Taylor ihre Gesangsparts bis zu 10 Stunden am Tag ein, was letztlich zu 180 verschiedenen Overdubs führte. Ein Rekord für die Ewigkeit.

Natürlich gehört der theatralische Songklassiker inzwischen zu einer der am meisten gecoverten Lieder überhaupt. Wir haben einige Videos zusammengestellt, die Sie kennen müssen.

Die besten „Bohemian Rhapsody“-Videos der Musikgeschichte

Das Original

Unvergesslich: Das originale Video von „Bohemian Rhapsody“ gilt als eines der ersten Musikvideos der Musikgeschichte.

Die Wembley-Nummer (1)

Queen stahlen bei ihrem Live-Aid-Auftritt 1985 allen anderen Bands die Show, natürlich auch, indem sie „Bohemian Rhapsody“ sangen.

Die Wembley-Nummer (2)

Bei eigentlich jedem Konzert der britischen Band nach „A Night At The Opera“gehörte „Bohemian Rhapsody“ zu den Höhepunkten der Setlist, auch wenn der anspruchsvolle „Opernteil“ nur vom Band kam. Zu besichtigen auf der fabelhaft restaurierten Konzert-DVD „Live At Wembley Stadium 1986“.

Die Wembley-Nummer (3)

Beim ‚Freddie Mercury Tribute Concert For Aids Awareness‘ sang erst Elton John, bevor Axl Rose ungestüm den Rock-Part übernahm. Und das Publikum ging bei jeder Zeile mit.

Wayne’s World

Als Mike Myers und Dana Carvey „Bohemian Rhapsody“ im Abspann von „Wayne’s World“ (1992) anstimmten und dabei in eine Headbang-Orgie übergingen, sorgten sie erneut für ein Comeback des Songs in den Charts.

Die Muppets-Version

Gonzo, singenden Hühner, ein sentimentales Tier, Explosionen und natürlich Rowlf am Klavier – so verneigten sich die „Muppets“ vor dem Queen-Kassiker.

Die Hawaii-Fassung

Sie glauben nicht, dass man „Bohemian Rhapsody“ auf der Ukulele spielen kann? Sie irren sich gewaltig!

Mit Pomp und Orchester

Natürlich gibt es unzählige Orchester-Versionen von „Bohemian Rhapsody“. Die Fassung vom Royal Philarmonic Orchestra geriet besonders festlich.

Flashmob

Das Blasorchester Siebnen erfüllte sich einen Traum und spielte „The Queen Symphony“ – als Flashmob.

SketchShe-Parodie

Wurde zum Klick-Hit auf YouTube: die großartige ‚Carsody‘ des australischen Komikerinnen-Trios SketchShe.

Weitere Highlights