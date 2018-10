Bohlen begründet Xavier Naidoos DSDS-Juryplatz mit „langjähriger Sachkompetenz“

Weiterlesen Xavier Naidoo ganz unten: Der Aluhut wird Juror bei „DSDS“ Bald wird Xavier Naidoo seine Verschwörungstheorien dem Dieter ins Ohr flüstern können: Der Soulmusik-Imitator kommt in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ „Ich habe lange dafür gekämpft“, ließ Bohlen zur neuen DSDS-Personalie auf Instagram verlauten. Eigentlich hätte der sich Naidoo bereits 2013 an seiner Seite gewünscht. Damals hatte der Produzent dem Magazin „Closer“ erzählt: „Wenn sich das Aushängeschild von ,The Voice’ und der Boss von DSDS zusammenfinden – ich glaube, das wäre megainteressant! Wir könnten Dinge bewegen!“

Xavier Naidoo war zu jener Zeit noch als Juror in der Castingshow „The Voice of Germany“ involviert, stieg aber kurze Zeit später aus – nur wechselte er nicht zu DSDS, sondern zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

Umstrittene politische Einstellung

2016 war für den Musiker auch dort Schluss – etwa zur gleichen Zeit fiel Xavier Naidoo mit fragwürdigen politischen Äußerungen auf. „Nach einer kleinen familiären Auszeit bin ich gestärkt für neue musikalische Herausforderungen“, hieß es nun seinerseits als Kommentar zum neuen Engagement mit RTL. Seine kontrovers diskutierte politische Haltung scheint für den Sender kein Problem zu sein.

Noch steht nicht fest, wer den vierten Platz in der Jury von DSDS einnehmen soll. Dieser ist für gewöhnlich von einer weiblichen Juroren besetzt.