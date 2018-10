Xavier Naidoo ganz unten: Der Aluhut wird Juror bei „DSDS“

Der ehemalige „DSDS“-Teilnehmer soll von Kreuzfahrtschiff ins Meer gesprungen sein.

Seit den frühen Morgenstunden vom Sonntag wird Daniel Küblböck vermisst. Der Sänger war privat auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA Luna Richtung Neufundland unterwegs. Nachdem er Samstagabend noch an einem Unterhaltungsprogramm teilgenommen haben soll, wurde ein paar Stunden später das gesamte Schiff mit über 2000 Passagieren nach dem 33-Jährigen abgesucht. Zunächst wurde nur bestätigt, dass ein Passagier über Bord gegangen sei. Doch der Verdacht erhärtete sich, dass es sich dabei um den vermissten Daniel Küblböck handeln muss. Das Kreuzfahrtschiff kehrte zur mutmaßlichen Unglücksstelle in der Labrador See, etwa 185 Kilometer nördlich von St. John`s/Neufundland, zurück. Mehrere Suchschiffe, ein Überwachungsflugzeug und ein Helikopter sind…