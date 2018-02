Bombe ist geplatzt: Smashing Pumpkins verkünden „Shiny and So Bright“-Tour

Die Smashing Pumpkins gehen auf „Shiny and So Bright“-Tournee, das wurde am heutigen Donnerstag auf der Band-Website verkündet. Neben Billy Corgan gehören nun offiziell die Original-Mitglieder James Iha und Jimmy Chamberlin, als auch Jeff Schroeder zum Lineup. Wer Bassist(in) sein wird, ist noch unklar – D’Arcy Wretzky ist es jedenfalls nicht.

Ein neuer Trailer zeigt die Covermädchen des 1993er-Albums „Siamese Dream“, nun natürlich 25 Jahre später, aber in ähnlichem Dress wie damals. Laut Video werden die Pumpkins bei ihrer Konzertreise ihre ersten fünf Alben aufführen: Gish, Siamese Dream, Mellon Collie and the Infinite Sadness, Adore und Machina/The Machines of God.“

Ein Ticket-Vorverkauf soll am 23. Februar 2018 beginnen, wobei noch unklar ist, wohin es die wiedervereinigte Band führen wird. Europa-Termine stehen noch aus.

Tourtrailer: