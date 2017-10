Geht Boris Becker ins Dschungelcamp?

Boris Becker soll für das Dschungelcamp im Gespräch sein. Das meldet die britische Zeitung „The Sun“ und beruft sich dabei auf einen Insider. Der erzählte dem Blatt, dass der Ex-Tennisspieler möglichst viel Geld machen müsse und sich deshalb eigenständig an „I’m A Celebrity“ gewandt habe.

Wie die „BILD" auf Nachfrage von Becker erfuhr, soll dieser tatsächlich ein Angebot erhalten haben, in der britischen Version von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus" dabei zu sein.

Es soll nur noch ums Geld gehen

Angenommen habe er allerdings noch nicht. Aber wie die „Sun“ weiter schreibt (ohne sich dabei auf ein Statement Beckers zu beziehen), gehe es schon nicht mehr um die Frage, ob der Sportler dabei sein wird, sondern nur noch, wie viel Geld er für seinen Auftritt aushandeln kann.

Es kursiere dabei eine Summe von 500.000 Pfund (ca. 596.000 Euro), die Beckers Berater von den Sendeverantwortlichen bei ITV für seinen Klienten fordert, sollte er im Dschungelcamp in den Genuss von Kakerlaken und Heuschrecken kommen.

Zahlreiche Celebrity-Blätter berichteten in den vergangenen Wochen über einen millionenschweren Schuldenberg Boris Beckers. Wie hoch die Verbindlichkeiten des 49-Jährigen tatsächlich sind, ist aber unklar.