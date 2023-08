Brian May über die Zukunft der Menschheit: „Große Änderung unserer Philosophie“

Brian May in Seoul, Südkorea

Queen-Gitarrist Brian May teilt in einem aktuellen Interview seine Einschätzung über die Zukunft der Menschheit. Unter anderem erklärt die Rocklegende, dass wir „regeln müssen, wir wir uns auf unserem eigenen Planeten verhalten, bevor wir uns in den Weltraum wagen.“

Neben seinem Hauptberuf als Musiker besitzt May auch einen Doktortitel in Astrophysik und engagiert sich seit langer Zeit für Tier- und Umweltschutz. Im Interview mit „Sky News“ wurde er auf seine Meinung zu den Rekordtemperaturen im Juli 2023 angesprochen. „Nun, ich denke, es ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass wir schädliche Auswirkungen auf die Erde haben, und wir müssen aufhören, das zu tun, was wir tun,“ sagt er darauf als Antwort.

Er erklärt weiter: „Es geht nicht nur um den Klimawandel. Es geht darum, wie wir die Erde verschmutzen und mit Beton bedecken und so ziemlich alle Spezies auslöschen, die wir als nutzlos für uns empfinden. Deshalb glaube ich, dass eine große Änderung unserer Philosophie über die Art, wie wir mit den anderen Lebewesen umgehen, mit denen wir diesen Planeten teilen, nötig ist“

2019 sprach er bereits in einem Video für die Europäische Weltraumorganisation über seine Wunschvorstellung für die Zukunft der Raumfahrt. Die Menschheit solle daran arbeiten, „diesen Anstand in den Weltraum zu tragen und verantwortungsvoll den Geist des Besten der menschlichen Natur hervorzubringen“, so May.

„Ich habe das auf einer der Starmus-Kongresse gesagt, und ich habe es vor einer Reihe von Männern gesagt, die auf dem Mond gelaufen waren und sich sehr nervös fühlten,“ sagt May weiter. „Aber danach kamen sie auf mich zu und sagten, „Du hattest Recht, das zu sagen, Brian. Wir müssen uns auf unserem eigenen Planeten besser verhalten, bevor wir den Rest des Kosmos prägen.“

Als man den Astrophysiker fragt, ob er selbst gerne ins All reisen würde, meint er, dass er dafür wohl zu alt ist. „Ich bin mir nicht sicher, dass mein Körper das vertragen würde. Natürlich würde ich das liebend gern. Ich würde liebend gern für eine Weile auf der Internationalen Raumstation sitzen und der Erde zusehen, während sie sich dreht. Allerdings habe ich kein Interesse, mit Richard Branson schnell auf und ab zu fliegen. Ich bin ein Mensch, der gerne sitzt und nachdenkt. Bring mich irgendwo hin, wo ich die Welt von außen betrachten kann. Ich glaube, das würde ich lieben.“