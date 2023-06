Broilers: Vorverkauf zu „Santa’s Action Club“ startet am 15. Juni

Foto: Check Your Head, Robert Eikelpoth. All rights reserved.

Die Broilers veranstalten auch 2023 wieder ihr Weihnachts-Programm „Santa’s Action Club“. Am 22. und 23. Dezember laden die fünf Punker:innen in die Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf ein. Special Guest ist Chuck Ragan. Der Vorverkauf zur Broilers-Bescherung startet am Donnerstag, 15. Juni. Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop zu kaufen, reguläre Tickets sind auf Eventim erhätlich.

Die Broilers können auch im Sommer live erlebt werden. Die Düsseldorfer sind mit ihrer „Niemand wird zurückgelassen!“-Open-Air-Tour durch Deutschland unterwegs. Sowohl Headline-Shows, als auch Festival-Auftritte sind im Kalender eingetragen. Los geht’s am 22. Juni in Leipzig auf der Festwiese. Das letzte Konzert der Tour findet am 1. September in Hannover statt. Auch für die Sommer-Tournee gilt: Für Hardtickets den bandeigenen Shop aufrufen, für reguläre Tickets Eventim bemühen. Hier findet sich eine Auflistung aller Termine.

Headline-Shows



22.06.2023 DE-Leipzig, SOMMERARENA auf der Festwiese mit Flogging Molly

15.07.2023 DE-Bonn, Kunst!Rasen mit Swiss & Die Andern

04.08.2023 DE-Ludwigsburg, KSK Music Open mit The Generators

19.08.2023 DE-Erfurt, Domplatz mit Donots

01.09.2023 DE-Hannover, EXPO Plaza mit Sondaschule

Festival-Termine

23.06.2023 CH-Grenchen, Summerside Festival

22.07.2023 DE-Cuxhaven / Nordholz, Deichbrand Festival

11.08.2023 DE-Püttlingen, Rocco del Schlacko

12.08.2023 DE-Eschwege, Open Flair Festival

13.08.2023 DE-Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival