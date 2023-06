Southside 2023: Tickets, Wetter, Lineup, Anreise, Parken

Am Wochenende vom 16. bis zum 18. Juni 2023 geht das Southside-Festival in die nächste Runde. Mit von der Partie sind unter anderem Kraftklub, Peter Fox, Majan, Trettmann und viele weitere nationale sowie auch internationale Artists (wie Placebo, Billy Talent und Loyle Carner). In diesem Artikel gibt es alle Informationen zum Event, das schon seit 2002 auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck stattfindet.

Tickets

Es sind noch Tickets für das Open Air verfügbar. Diese können im Online-Store der Veranstaltung gekauft werden. Der Festivalpass kostet 260 Euro und erlaubt den Zugang zum Event-Gelände und dem regulären Campingplatz. Alternativ gibt es den Festivalpass „Grüner Wohnen“ zu kaufen, der zum Zelten in der „grünen Oase“ berechtigt und für den ebenfalls 260 Euro gezahlt werden müssen. Wer kein ganzes Wochenende bleiben will, kann jeweils für Freitag, Samstag und Sonntag einen Tagespass für 120 Euro erwerben. Auch für die Warm-Up-Party lassen sich extra Karten für 50 Euro erstehen.

Anreise

Mit der Bahn

Wenn man mit der Bahn anreist, muss der Bahnhof Tuttlingen anvisiert werden. Das Southside-Team weist auf der Website darauf hin, dass es zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Bahnhofs kommen kann. Die Deutsche Bahn stellt daher einen Entlastungszug zur Verfügung, den Festivalbesucher:innen nutzen sollten.

Hinfahrt am Do., 15. Juni 2023 (Stuttgart – Ulm – Tuttlingen, Zug 26921):

Stuttgart Hauptbahnhof: Abfahrt 10.30 Uhr (Gleis wird kurzfristig festgelegt)

Ulm Hauptbahnhof: Abfahrt 11.44 Uhr (Gleis 3)

Aulendorf: Abfahrt 12.57 Uhr (Gleis 2)

Herbertingen: Abfahrt 13.43 Uhr (Gleis 2)

Sigmaringen: Abfahrt 13.56 Uhr (Gleis 1)

Tuttlingen: Ankunft 14.31 Uhr (Gleis 3)

Rückfahrt am Montag, 19.06.2023 (Tuttlingen – Ulm – Stuttgart, Zug 26787):

Tuttlingen: Abfahrt um 04.50 Uhr (Gleis 4)

Sigmaringen: Abfahrt um 05.30 Uhr (Gleis 1)

Herbertingen: Abfahrt um 05.45 Uhr (Gleis 2)

Aulendorf: Abfahrt um 06.16 Uhr (Gleis 2)

Ulm Hauptbahnhof: Abfahrt um 07.09 Uhr (Gleis 3)

Stuttgart Hauptbahnhof: Ankunft um 08.27 Uhr

Am Bahnhof Tuttlingen angekommen, bringt das kostenfreie Shuttle direkt zum Festivalgelände.