Green Day auf „The Saviors“-Tour 2024 - Tickets und Termine

Billie Joe Armstrong und seine Band Green Day kehren auf Europas Bühnen zurück. Das gab die Band am 2. November bekannt und veröffentlichte ebenfalls ihre neue Single „Look Ma, No Brains!“. Green Day feiern mit der kommenden „The Saviors“-Tour gleichzeitig ihr neues Album „Saviors“, das am 19. Januar erscheint, das 30. Jubiläum von „Dookie“ und das 20. Jubiläum von „American Idiot“.

Vier Green-Day-Konzerte in Deutschland

Im Mai startet die Tournee in Spanien und die Gruppe arbeitet sich dann bis Ende Juni durch Europa; einen Monat später startet bereits Green Days US-Tour. Für die europäischen Shows haben sie allerhand musikalischen Support dabei, denn sie werden von Nothing but Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters, und Maid of Ace begleitet. Wer genau bei welchen Konzerten dabei sein wird, steht bereits fest. Ebenso wurde bekannt gegeben, dass die Punk-Rock-Band zusätzlich zu ihren eigenen Tour-Auftritten auf einigen Festivals spielen wird, wie beispielsweise bei Rock am Ring und Rock im Park.

Neben den Festival-Daten werden Green Day auch für zwei weitere Gigs in Deutschland spielen, auf der Hamburger Trabrennbahn und in der Berliner Waldbühne. Unterstützt werden sie hier von den Donots. Alle Show-Daten und Support-Acts hat die Band auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben.

Look Ma, No Brains!

Einen Vorgeschmack auf die Tour und damit auch auf das neue Album lieferten Green Day gleich bei der Ankündigung mit. Ihr neuer Track „Look Ma, No Brains!“ kommt zusammen mit einem schwarz-weißen Musikvideo im Retro-Punk-Style und beweist: Green Day bleiben sich treu.

Tickets und Tourdaten im Überblick

Der Vorverkauf der Tickets startet am 8. November. Wer „Saviors“ bereits vorbestellt hat, bekommt schon einen Tag vorher Zugriff auf die Karten. Der normale Verkauf startet dann am 10. November. Tickets und alle weiteren Infos zur Tour gibt es hier.