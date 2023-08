Carlos Santana entschuldigt sich für transphobe Rede auf einem Konzert

Carlos Santana sorgte für verstörte Zuschauer:innen bei einem seiner Konzert:. Während seiner Show in Atlantic City, US-Bundesstaat New Jersey, unterbrach der weltberühmte Gitarrist das Programm, um mehrere Minuten lang sein Unverständnis über transsexuelle Menschen auszudrücken. Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte bestätigen den Vorfall, der sich schon im Juli ereignete. Jetzt entschuldigte sich Santana für seine Aussagen.

Empfehlung der Redaktion Roger Waters teilt Neuaufnahme von Pink Floyds „Time“

Carlos Santana: „Eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann“

Laut Protokoll verschiedener Konzertgänger:innen hielt Santana nach dem ersten Song des Abend inne und wandte sich ans Publikum. Ohne Kontext oder Aufforderung soll er eine fast 15-minütige Anspreche darüber gehalten haben, in der er durchscheinen ließ, dass Trans- und Intersexuelle für ihn nicht existieren würden.

„Als Gott euch erschaffen hat, bevor wir aus dem Mutterleib kommen, weißt du schon, wer du bist und was du bist“, begann der Gitarrist seine Tirade. „Später, wenn du da rauswächst, siehst du Dinge und du fängst an zu glauben, du könntest etwas ein, das sich gut anhört, aber du weißt, das es falsch ist. Denn eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Fertig aus. Was auch immer du hinter verschlossenen Türen machen willst, ist nicht meine Angelegenheit. Das ist okay für mich.“

Anschließend soll Santana noch seinen „Bruder“ Dave Chapelle gegrüßt haben. Der US-amerikanische Standup-Komiker sorgte in einem seiner Netflix-Programme für Aufsehen, da er sich als sogenannten „TERF“ bezeichnete. Das Akronym steht für „trans-exclusionary radical feminist“, zu Deutsch „trans-ausschließender radikaler Feminist“. Auch die „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling kann zu dieser Haltung gezählt werden.

Nun hat sich Carlos Santana öffentlich entschuldigt. Auf seinem Facebook-Profil schreibt der 76-Jährige: „Es tut mir Leid, wegen meiner unsensiblen Kommentare. Sie reflektieren nicht, dass ich alle Menschen, ihre Ideale und Überzeugungen ehren und respektieren möchte. Ich sehe ein, dass das, was ich gesagt habe, Leute verletzt hat und das war nicht meine Absicht. Dies ist meine aufrichtige Entschuldigung an die Transgender-Community und alle, die ich beleidigt haben sollte.”

Abschließend sprach Santana transgender Menschen sogar noch seine Bewunderung aus: „Es braucht Mut, um zu wachsen und in dem Licht zu glänzen, das ihr ausstrahlt, und echt zu sein, ehrlich zu sein und authentisch. Wir wachsen und wir lernen, unser Licht mit Liebe und Komplimenten.“

Santanas Entschuldigung im Wortlaut

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seht hier einen Ausschnitt von der Santanas Rede