Wurde das für einige Zeit extrem gehypte Audio-Social-Network Clubhouse gehackt? Der IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef entdeckte in einem Darknet-Forum ein Angebot, Telefonnummern und Datenpakete von Clubhouse-Usern zu kaufen und machte diese bei Twitter öffentlich.

Dort bietet ein User namens „God“ Handy-, Festnetz und geschäftliche Telefonnummern in einem Paket an. Es soll sich um bis zu 3,8 Milliarden Nummern handeln. Dabei seien nicht nur die Daten der angemeldeten Clubhouse-Nutzer, sondern auch all jene Telefonnummern aus ihren Kontaktbüchern.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven’t had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021