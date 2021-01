„An alle Facebook- und Twitter-Mitarbeiter, User und Anwälte, die dafür gekämpft haben – die ganze Welt dankt Euch!“ Sacha Baron Cohen ist sichtlich erleichtert über die Verbannung Trumps aus den sozialen Netzwerken und nennt die Entscheidung historisch.

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 7. Januar, der durch den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump angeheizt wurde, wurde dessen Twitter-Account zunächst für zwölf Stunden geblockt. Nun wurde der Account mit über 88 Millionen Followern komplett gelöscht. Für den Schauspieler Sacha Baron Cohen ist diese Entscheidung historisch. Den ersten Schritt machten Facebook und Instagram Mark Zuckerberg kam der Entscheidung von Twitter bereits zuvor. Die offiziellen Facebook– und Instagram-Profile von Donald Trump wurden zunächst bis zur Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar blockiert. Dies rechtfertigte der Facebook-Gründer in einem Statement wie folgt: „[Donald Trumps] Entscheidung,…