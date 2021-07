„Das Supertalent“: Gerüchte um Hape Kerkeling als Gastjuror

RTL verkündete einen Transfer der anderen Art: Fußballstar Lukas Podolski wechselt ins Unterhaltungsfernsehen — und wird Juror bei „Das Supertalent“.

Lukas Podolski wechselt vom Fußballplatz ins Entertainment-TV — das kündigte RTL am heutigen Dienstag (29.06.2021) in einer Pressemitteilung an. Podolski wird in der kommenden Staffel der Talent-Show „Das Supertalent“ als Juror zu sehen sein. Damit ist der Fußball-Weltmeister das erste offiziell bestätige Jurymitglied der 15. Staffel. Podolski freut sich über Teilnahme Podolski habe die Show selbst früher immer geschaut. „Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln“, erklärt der 36-Jährige. Am meisten freue er sich auf junge Teilnehmer: „Ich bin ja ein…