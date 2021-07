„Das Supertalent“: Michael Michalsky wird neuer Juror

„Dunkel“ von Die Ärzte erscheint am 24. September 2021 – mit 19 neuen Songs.

Der Albumtitel liegt nahe, ihr Vorgänger hieß schließlich „Hell“ – mit „Dunkel“ bringen die Ärzte das angedeutete nächste Album heraus. Erscheinen soll es am 24. September 2021. Nachdem es acht Jahre „brutto“ relativ still um die Ärzte gewesen war, geht es nun Schlag auf Schlag. Vor gerade einmal einem Jahr ist „Hell“ erschienen und demnächst liefert die Berliner Band 19 neue Songs nach. Zu der frohen Meldung heißt es: Drei Touren stehen an, zwei Alben sind im Gepäck. Nie vorher hatten die ärzte-Fans so eine Fülle an neuem, bisher nicht live vorgetragenem Material. Segen und Fluch ist das, denn wer…