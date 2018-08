Dave Grohl freut sich über Video eines trommelnden Kleinkindes

Dave Grohl veröffentliche Anfang des Monats die Mini-Doku „Play“. Dabei nahm er als One-Man-Project einen Song von 23 Minuten Länge auf und ließ sich dabei filmen. „Play“ feiert „die Errungenschaften und Herausforderungen des Spielens und Meisterns eines Musikinstrumentes“.

Der Foo-Fighters-Frontmann schrieb in seinem Statement, dass die Inspiration für das Video von seinen eigenen Kindern stammte, die die Welt der Musikinstrumente erkundeten:

„Meinen Kindern dabei zuzugucken, wie sie damit anfangen, Musik zu spielen und wie sie lernen, zu singen oder Schlagzeug zu spielen, bringt mich zurück in die Zeit, als ich in ihrem Alter war und Alben zugehört und von ihnen gelernt habe…und wenn ich meine Kinder an den Ort bringe, an dem sie Unterricht nehmen, sehe ich die Räume voller Kinder, die sich wirklich anstrengen, die Sache zu verstehen“.

Auf Twitter erschien nun ein Clip, das ein Baby namens Charlie zeigt. Der kleine Junge trommelt auf seinen Spielzeugen herum, während er sich „Play“ anschaut. Charlies Vater schrieb: „Er ist 17 Monate alt und unser kleiner Kumpel Charlie würde lieber zu diesem unglaublichen Song abrocken als ‚In the Night Garden‘ oder ‚Paw Patrol‘ zu gucken.“

He is 17 months old and our little dude Charlie would rather rock out to this incredible song than be watching In the Night Garden or Paw Patrol 😅🤟 pic.twitter.com/L1cOvGIeJX

— Jon Drew (@JonDDrew) August 14, 2018