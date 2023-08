Crowdsurfendes Baby bei Flo-Rida-Konzert geht viral (Video)

Foto: Getty Images, Cindy Ord. All rights reserved.

Flo Rida live in New York

Wenn die Attraktion weniger der Artist selbst, sondern das crowdsurfende Publikum ist: Am Samstag (19. August) trat Flo Rida auf dem Celebrate Erie Festival im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Die Nachberichterstattung dazu fokussiert sich nun vor allem auf Fan-Videos, bei dem ein crowdsurfendes Baby zu sehen ist.

Begrüßung mit Kuss

In dem Clip ist erkennbar, dass das Kleinkind zur Bühne gereicht und anschließend vom 43-jährigen Musiker auf den Arm genommen wird. Tatsächlich hat Flo Rida dem Sprössling einen Kuss auf die Stirn gegeben und ihm danach auch sein Mikrofon hingehalten, falls das Baby der Welt etwas mitzuteilen habe.

Außerdem existiert ein weiteres Video, in dem es so scheint, als würde der Nachwuchs später erneut zur Bühne durchgereicht und dort von einem Mitglied von Flo Ridas Truppe in die Luft gehoben worden sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den Kommentaren zu den Videos fragten sich viele der X-User:innen (ehemals Twitter), was ein Baby überhaupt auf einem Festival zu suchen habe und wo die dazugehörigen Eltern eigentlich zu dem Zeitpunkt des Crowdsurfens waren. Zudem kritisierten viele Leute auf Social Media den fehlenden Hörschutz des Kindes und machten auf potenzielle Gehörschäden aufmerksam.

Empfehlung der Redaktion Iggy Azalea: Kein Crowdsurfing, weil sie von Frauen sexuell belästigt wird

Zuletzt machte Flo Rida durch einen Rechtsstreit mit der Energy-Drink-Marke „Celsius“ auf sich aufmerksam. Anfang des Jahres verklagte der „Low“-Sänger den Hersteller wegen Verletzung eines Werbevertrags, woraufhin Flo Rida eine Zahlung von 82,6 Millionen US-Dollar (ca. 76,3 Millionen Euro) zugesprochen wurde.