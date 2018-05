„Welcome To The Blackout (Live London ’78)“ wurde ursprünglich als Triple-Vinyl-Paket am Record Store Day 2018 veröffentlicht. Zu hören ist Bowie darauf live während der der ISOLAR II-Tour, die ihn am 30. Juni und 1. Juli 1978 nach Earls Court in London führte.

Weiterlesen David Bowie und Dave Grohl: Verschollen geglaubter Song wird veröffentlicht Dave Grohl erzählt von einem misslungenen Duett-Versuch mit David Bowie. Dennoch wird der Song das Licht der Welt erblicken. Das Album wurde von Tony Visconti aufgenommen und im Januar 1979 von David Bowie und David Richards in den Mountain Studios in Montreux gemischt. Erschienen ist es nun aber erst in diesem Jahr. Fans von Bowie, die das limitierte Vinyl-Set am Record Store Day verpasst haben, können nun doch noch zuschlagen. Offiziell erscheint „Welcome To The Blackout (Live London ’78)“ am 29. Juni als Schallplatte und als Download.

„Welcome To The Blackout“ – Tracklist

Side 1

„Warszawa“

„‚Heroes'“

„What in the World“

Side 2

„Be My Wife“

„The Jean Genie“

„Blackout“

„Sense of Doubt“

Side 3

„Speed of Life“

„Sound and Vision“

„Breaking Glass“

„Fame“

„Beauty and the Beast“

Side 4

„Five Years“

„Soul Love“

„Star“

„Hang On to Yourself“

„Ziggy Stardust“

„Suffragette City“

Side 5

„Art Decade“

„Alabama Song“

„Station to Station“

Side 6

„TVC 15“

„Stay“

„Rebel Rebel“

