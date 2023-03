„Dead To The World“: Neue Single aus „Council Skies“ von Noel Gallagher’s High Flying Birds

Foto: Frank Meissner. All rights reserved.

Noel Gallagher’s High Flying Birds haben mit „Dead To The World“ eine neue Auskopplung aus dem angekündigten „Council Skies“ veröffentlicht. Die melancholische Nummer entstand in Zusammenarbeit mit der langjährigen Band-Kollaborateurin Rosie Danvers, die die Streicher arrangierte.

„Es hat diesen Film-Noir-Vibe. Es ist anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Es ist sehr melancholisch, aber das mag ich“, sagt Gallagher über sein neues Lied. „Rosie versteht, was ich tue. Ein Wochenende in der Abbey Road zu verbringen, um Streicher aufzunehmen … das ist eines der großen Privilegien im Leben eines Musikers. Es klingt majestätisch“, beschreibt er den Entstehungsprozess.

Auch die Lyrics seien unter besonderen Vorzeichen entstanden: „Wenn ich nach Argentinien fahre, übernachte ich in einem bestimmten Hotel, und die argentinischen Fans sind zweifellos die besten der Welt. Da sind viele Kids, die rund um die Uhr vor dem Hotel stehen und sich gegenseitig ablösen, und nachts bringen sie immer ihre Gitarren mit [… ] sie spielten Oasis- und High-Flying-Birds-Songs auf dem Parkplatz, und sangen den falschen Text, und ich saß da mit einem Drink und dachte: ‚Das ist nicht der richtige Text‘, und der Song entstand, als ich einen Song darüber schrieb. Eine der Zeilen in dem Song lautet: ‚Ich werde dir einen Song schreiben, es wird nicht lange dauern und du kannst alle Wörter ändern, wirst sie aber trotzdem falsch verstehen‘. So fing es an, und das wurde dann die zweite Strophe“, erklärte er dem „BBC Radio 2“.

„Dead To The World“ folgt als dritte Vorveröffentlichung auf „Pretty Boy“ und „Easy Now“. „Council Skies“ erscheint am 2. Juni und markiert das vierte Studioalbum der Band des ehemaligen Oasis-Gitarristen.