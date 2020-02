Deep Purple: Neues Album „Woosh“ und Tour 2020

Neil-Young-Fans müssen sich noch gedulden, wenn sie den Sänger live sehen wollen. Auf Nachfrage eines Fans sagte er, dass für 2020 keine Shows geplant seien. Er will sich vorerst um seine Musik und die Neil Young Archives kümmern.

