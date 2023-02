Depeche Mode: Bayern 1 spielt Highlights des Geheimkonzerts aus München

Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images. All rights reserved.

Am 19. Februar 2023 spielten Depeche Mode vor rund 400 Gästen ein Geheimkonzert in München. Wie das klang, kann man am 23. Februar 2023 auf dem Radiosender Bayern 1 hören.

Ab 20 Uhr spielt Moderator Achim Zeppenfeld in der Sendung „Live and Unplugged“ ein paar Stücke aus dem rund 30-minütigen Auftritt. Im Anschluss sind die Songs eine Woche lang in der BR-Radio-App nachzuhören.

Die Setlist des Abends:

01. Ghosts Again

02. Wagging Tongze

03. My Favourite Stranger

04. Precious

05. Personal Jesus

Veranstaltungsort war die Alte Kongresshalle am Bavariapark. Wie auf den Fotos zu sehen, trug Martin Gore ein Silberjackett, Dave Gahan einen dunklen Anzug. Den Berichten im Netz zufolge waren beide bestens gelaunt und sehr fit aussehend. Anfangs etwas zurückhaltend/konzentriert auf die Songs, dann Dave schnell wie immer: Arme ausgebreitet, große Show auf kleiner Bühne. Martin lächelnd. Tosender Applaus der 400 Leute, alle standen trotz Bestuhlung. Ein paar Pannen soll es auch gegeben haben.