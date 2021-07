„Lethal Weapon“ und „Goonies“: Regisseur Richard Donner ist tot

Katey Sagal spielt in der „Disney+“-Serie „Rebel“ eine leidenschaftliche Anwaltsgehilfin, die sich kompromisslos für Menschenrechte einsetzt. Im ROLLING-STONE-Gespräch spricht sie über Ageism in Hollywood.

Die 67-jährige Schauspielerin und Musikerin Katey Sagal kann mittlerweile auf ein halbes Jahrhundert Karriere in der Filmindustrie zurückblicken. Der Durchbruch gelang ihr als Peg Bundy in der Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ (1987-1997). Mit Stilettos, Leo-Print und auftoupierter roter Glamour-Mähne avancierte sie zur Anti-Hausfrauen-Stilikone. Peg zeigt nämlich nicht nur keinerlei Ambitionen, den traditionellen Verpflichtungserwartungen der Hausfrau nachzugehen. Permanent sexuell unbefriedigt und des öfteren die Kreditkarten überziehend, liefert sie sich auch einen ständigen Schlagabtausch mit ihrem Ehemann Al Bundy. Als Synchronsprecherin in der Sci-Fi-Serie „Futurama“ (1999-2013) des „Simpsons“-Schöpfers Matt Groening lieh sie der toughen lilahaarigen Zyklopin Leela ihre Stimme. Und in…