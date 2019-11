Die Ärzte live 2020: Tickets gibt es nur auf DIESER Seite

Das wird Sie auch interessieren





Am Donnerstag, 14. November 2019, startet um 17 Uhr der Vorverkauf für die Tour der Ärzte, die sie von November bis Dezember 2020 durch bislang 15 Städte in Deutschland, Österreich und Schweiz führen wird.

Mit der „In the ä tonight“-Konzertreise wollen Bela, Farin und Rod auch das langerwartete neue, noch unbetitelte Album vorstellen. Wer Karten für einen der Auftritte ergattern will, sollte jedoch auch das Kleingedruckte lesen: Tickets wird es ausschließlich über die Ärzte-Site bademeister.com geben. Auf Eventim, Ticketmaster und Co. sollte man also nicht suchen. Außerdem warnt die Band vor Wiederverkaufsportalen (s.u.).

Die Ärzte: Ticket-Infos

Der Preis:

Tickets kosten ab 46,00 € zuzüglich Gebühren (zahlbar per Kreditkarte, Vorauskasse oder Sofortüberweisung).

Infos des Veranstalters:

Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich.

Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt – insoweit noch Kontingente vorhanden – auch ein örtlicher Vorverkauf starten. Bitte beachtet die lokalen Ankündigungen.

Es wird dringend davon abgeraten, Tickets außerhalb der offiziellen Vorverkaufsstellen zu erwerben. Insbesondere vor den oftmals betrügerischen und/oder überteuerten Angeboten berüchtigter Wiederverkaufsportale (z.B. Viagogo, ticketbande, Ticketrocket) wird gewarnt.

Die Ärzte: Tour-Termine

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion