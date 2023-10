Die Ärzte live in Oberhausen: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Setlist & Wetter

Am Donnerstag (12. Oktober) spielen Die Ärzte das erste von drei Konzerten ihrer „Herbst des Lebens“-Tour in Oberhausen in der Turbinenhalle. Anschließend werden sie sowohl am Freitag (13. Oktober) als auch am Samstag (14. Oktober) erneut in der gleichen Location auftreten und damit ihre Tour für 2023 abschließen.

Support und Startzeiten

Der Einlass in Oberhausen startet um 18.00 Uhr und gegen 20 Uhr soll das Konzert dann mit Die Ärzte beginnen. Ob zuvor Vorbands spielen werden und wer es sein könnte, ist bislang noch unklar.

Tickets

Die letzten Tickets zu den Shows sind schon weg. Die Konzerte sind ausverkauft. Da die Karten ausschließlich im Fanshop der Band erhältlich waren, kann man nur noch unter eBay Kleinanzeigen nach Tickets schauen.

Setlist

Welche Tracks Die Ärzte spielen werden, kann man nie mit Sicherheit prognostizieren. So schufen sie auf ihrer Show in Wien beispielsweise den „Abend der ausgefallenen Setlist“ und lieferten ein Set voller selten gespielter Tracks. Diese Songs wurden auf ihren vorherigen Konzerten aber häufiger gespielt:

Wer verliert, hat schon verloren

Lied vom Scheitern

Ein Lied für Dich

Geld

Mein Baby war beim Frisör

Tamagotchi

Der Misanthrop

Noise

Quark

Vokuhila Superstar

Ist das noch Punkrock?

Achtung: Bielefeld

Einschlag

Die traurige Ballade von Susi Spakowski

Sohn der Leere

Anti-Zombie

Mondo Bondage

Dunkel

Die Banane

Trick 17 m. S.

Für uns

Doof

Herrliche Jahre

Perfekt

Unrockbar

Dinge von denen

Zugabe:

Hurra

Junge

Schlaflied

Zugabe 2:

Himmelblau

Wie es geht

Schrei nach Liebe

Zugabe 3:

Leben vor dem Tod

Deine Schuld

Langweilig

Der Graf

Dauerwelle vs. Minipli

Empfehlung der Redaktion Die Ärzte: Ermäßigte Tickets für die Tempelhof-Konzerte erhältlich

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Turbinenhalle

Im Lipperfeld 23

46047 Oberhausen

Vom Hauptbahnhof aus kann man auf Bussteig 1 Busse zur „Feuerwache“ oder zum „Im Lipperfeld“ nehmen. Von diesen Haltestellen aus ist die Turbinenhalle nur wenige Gehminuten entfernt. Die Busse kommen in regelmäßigen Intervallen im Abstand von wenigen Minuten. Sowohl vom Hauptbahnhof als auch ab dem Centro sind mehrere Buslinien verfügbar, die zu den besagten zwei Haltestellen fahren.

Mit Auto ist die Turbinenhalle sowohl über die Autobahn A3 als auch über die A42 erreichbar. Parken kann man direkt an der Turbinenhalle. Dies ist allerdings kostenpflichtig.

Wetter

Donnerstag (12. Oktober) soll es gegen Abend 17 Grad werden. Dabei kann es zu leichten Regenschauern kommen. Nach dem Konzert wird es bedeckt mit derselben Temperatur. Auch hier kann es zu leichtem Regen und Wind kommen.