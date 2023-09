Die Ärzte live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support & Setlist

Foto: Guenther Rojahn, Rojahn. All rights reserved.

Am 13. und 14. September 2023 kehren Die Ärzte mit ihrer „Herbst des Lebens“-Tour in ihre Heimat Berlin zurück. Die selbst betitelte „Beste Band der Welt“ spielt gleich zwei Konzerte in der Columbiahalle. Allerdings „diesmal ohne Hunde & Pferde“, wie die Band auf ihren selbstironischen Plakaten ankündigt.

Tickets

Beide Konzerte (13. und 14. September) sind restlos ausverkauft.

Doch wer für die anstehenden Gigs keine Tickets ergattern konnte, kann sich schon mal auf 2024 freuen. Da kommt die Band mit ihrer „OMG die ärzte LOL“-Tour erneut in die Hauptstadt und spielt zwei Auftritte auf dem Flughafen Tempelhof. Karten für 2024 erhält man hier.

Anfahrt

Die Adresse der Columbiahalle lautet: Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Innerhalb Berlins kann man den Veranstaltungsort am einfachsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Die U-Bahnlinie U6 fährt bis zur Station Platz der Luftbrücke, von dort sind es nur noch wenige Minuten zu Fuß. Außerdem halten die Buslinien 104 sowie 248 an den Haltestellen Columbiadamm/ Platz der Luftbrücke und Columbiadamm/ Friesenstraße, von denen die Halle ebenfalls fußläufig zu erreichen ist.

Mit dem Auto kommt über die A2 (Hannover) und über die A9 (Nürnberg/Leipzig) zur Location. Fährt man über die A10 (Berliner Ring) Richtung Berlin Zentrum, nimmt man die Autobahnausfahrt zum Tempelhofer Damm. Die Columbiahalle hat keinen eigene Parkmöglichkeit, allerdings befindet sich schräg gegenüber ein Parkhaus auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof, das ein Euro pro Stunde verlangt.

Zeiten

Der Einlass an der Columbiahalle beginnt jeweils um 18.30 Uhr. Die drei Die-Ärzte-Mitglieder Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B. sollen dann um 20 Uhr auf die Bühne kommen. Zu erwarten ist, dass das Konzert etwa drei Stunden dauert.

Support

Eine Vorband für den Abend wurde (noch) nicht bekanntgegeben.

Setlist

Welche Tracks Die Ärzte spielen werden, kann man nie mit Sicherheit prognostizieren. So schufen sie auf ihrer Show in Wien beispielsweise den „Abend der ausgefallenen Setlist“ und lieferten ein Set voller selten gespielter Tracks. Diese Songs wurden auf ihren vorherigen Konzerten aber häufiger gespielt:

Wer verliert, hat schon verloren

Lied vom Scheitern

Mein Baby war beim Frisör

Geld

Tamagotchi

Der Misanthrop

Noise

Quark

Ich weiß nicht (ob es Liebe ist)

Vokuhila Superstar

Ist das noch Punkrock?

Achtung: Bielefeld

Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas!

Die traurige Ballade von Susi Spakowski

Einschlag

Anastasia

Roter Minirock

Sohn der Leere

Mondo Bondage

Dunkel

Die Banane

Wissen

Für uns

Trick 17 m. S.

Doof

Herrliche Jahre (Intro „Trommeltanz“)

Perfekt

Unrockbar

Zugabe:

Leben vor dem Tod (Farin solo)

Deine Schuld

Langweilig

Zugabe 2:

Der Graf

Himmelblau

Hurra

Zugabe 3:

Wie es geht

Junge

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli

Gute Nacht