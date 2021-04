Die Ärzte: Neues Album erscheint offenbar schon diesen Herbst

Wie ein Fan mit einem Raketenwerfer das Dach der Konzerthalle zum Brennen brachte.

In einem ausführlichen Interview sprach AC/DC-Gitarrist Angus Young über einige Eckpunkte, die ihn und seine Bandkollegen in der Vergangenheit prägten. Zum einen berichtete er von besonders gefährlichen Konzerten der Vergangenheit. An anderer Stelle sprach er offen über Hürden, und wie es AC/DC immer wieder gelang, diese zu überwinden. Angus Young erinnerte sich im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin „Paste“ vor allem an eine Show in der Konzerthalle „Tacoma Dome“ in Seattle, bei welchem das Publikum und letztendlich auch die gesamte Show kurzzeitig komplett außer Kontrolle geriet. Wie er berichtet, habe damals ein Fan mit einem Raketenwerfer gegen das Dach der…