Die Toten Hosen: Bad Religion und Beatsteaks als Vorband

Am Mittwoch starteten U2 ihre „Experience + Innocence“-Tour in Tulsa, USA. Das Set, mit 27 Songs so umfangreich wie noch zu keinem Tourauftakt, beeindruckte viele Fans: Es enthielt lange nicht gespielte Songs wie „Who's Gonna Ride Your Wild Horses“ und „Staring At The Sun“, mutig war die Entscheidung der Band, kein einziges Stück von „The Joshua Tree“ zu bringen (Daumen drücken, dass „Where The Streets Have No Name“ bei den Europa-Gigs wieder dabei ist). Die angekündigten „Augmented Reality“-Spielereien, etwa zu Beginn es Auftritts, als Bono aus dem Handy zu schreiten scheint, funktionierten. Anderes dagegen sorgte unfreiwillig für Heiterkeit – ausgerechnet…