Die Toten Hosen live in Essen: Fotos, Setlist, Videos

Die Toten Hosen laden zum großen Saisonfinale in ihre alte Heimat Düsseldorf ein. Alle Infos zu Tickets und Vorverkauf hier.

Update: Die Toten Hosen geben ein weiteres Konzert in Düsseldorf, nachdem der 13. Oktober so schnell ausverkauft war. Campino und Co. schieben einen Auftritt vor diesen Tag: Am 12. Oktober geht der Zusatz-Gig über die Bühne. Der Ticket-Sale startet morgen, Montag, den 16. April, ab 18 Uhr. Zu kaufen gibt es die Tickets auf dietotenhosen.de und eventim.de. Die Toten Hosen 23 Auftritte in Stadien und Open Air-Locations werden Die Toten Hosen in diesem Jahr absolvieren, in Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nun gaben Campino und Kollegen bekannt, dass die „Laune der Natour 2018“ in der Düsseldorfer Esprit Arena ausklingen wird. Ein…