Die Toten Hosen übergeben Bundestag Unterschriften gegen Rassismus

Im Rahmen der diesjährigen Berlinale präsentieren Die Toten Hosen exklusiv ihren neuen Dokumentarfilm. Die Band selbst wird auch anwesend sein.

Am 15. Februar werden Die Toten Hosen ihren neuen Dokumentarfilm „Weil Du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour“ im Rahmen der Berlinale 2019 präsentieren. In Anwesenheit der Band wird die Weltpremiere des Films als Berlinale Special Gala um 21 Uhr im Friedrichstadt-Palast gezeigt. Die Doku kommt dann am 28. März bundesweit ins Kino. Letztes Jahr war die Regisseurin Cordula Kablitz-Post mit der Band auf der „Laune der Natour“ dabei. Das Ergebnis ist ein Portrait über die Band und den Wahnsinn der Tour. Unter anderem mit vielen Konzerten der Band und dem plötzlichen Hörsturz von Campino in Berlin,…