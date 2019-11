Die Toten Hosen werden mit DFB-Preis für „Zeichen gegen Rassismus“ ausgezeichnet

Am Freitag erscheint die zweite Single aus „Alles ohne Strom“, dem neuen Akustikalbum der Toten Hosen. Das Video dazu zeigt die Toten Hosen in Hochform in der Düsseldorfer Tonhalle.

Die Toten Hosen überraschen mit einem Rammstein-Cover! Für ihre kommende Akustik-Platte mit dem naheliegenden Titel „Alles ohne Strom“ (erscheint am 25. Oktober) machten sie aus der schwarzromantischen Ballade „Ohne dich“ der Berliner Kollegen eine Hosen-Version, die seit Freitag (27. September) überall erhältlich ist. Es ist bereits die zweite Single-Auskopplung nach „1000 gute Gründe“. „‘Ohne Dich‘ war für uns immer eines ihrer besten Lieder“, so die Musiker. „Da lag es nahe, sich im Rahmen unserer Akustikkonzerte diesen Sommer an einer eigenen Interpretation der Nummer zu versuchen“. Natürlich gibt es dazu auch ein Video, das zeigt, wie der Song diesen Sommer in…