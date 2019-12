Die Toten Hosen: Zusatzkonzerte 2020

Das wird Sie auch interessieren





Die Toten Hosen haben drei neue Live-Termine bekannt gegeben. Im Rahmen ihrer „Alles ohne Strom“-Tour 2020 spielen sie nun auch Open Airs in Mönchengladbach, Bielefeld und Locarno.

In Deutschland kommt also am 02.09.20 Bielefeld im Soundpark Open Air dazu, sowie am 03.09.20 der Sparkassenpark in Mönchengladbach. Der Vorverkauf startet am 11.12. um 17 Uhr im Onlineshop der Band.

In Locarno fand schon 2013 ein Gig in der Altstadt statt, nun gibt’s beim „Moon&Stars-Festival“ den Nachschlag. Der Vorverkauf auf der Festivalseite hat bereits begonnen.

Die Toten Hosen: „Alles Ohne Strom“-Tour 2020

10.06.20 Kempten – BigBox (AUSVERKAUFT)

12.06.20 Stuttgart – Schleyer-Halle (AUSVERKAUFT)

13.06.20 Stuttgart – Schleyer-Halle (AUSVERKAUFT)

16.06.20 Dortmund – Westfalenhalle 1 (AUSVERKAUFT)

17.06.20 Dortmund – Westfalenhalle 1 (AUSVERKAUFT)

19.06.20 Düsseldorf – ISS Dome (AUSVERKAUFT)

20.06.20 Düsseldorf – ISS Dome (AUSVERKAUFT)

24.06.20 Hamburg – Barclaycard Arena (AUSVERKAUFT)

26.06.20 Frankfurt – Festhalle (AUSVERKAUFT)

27.06.20 Frankfurt – Festhalle (AUSVERKAUFT)

30.06.20 München – Olympiahalle (AUSVERKAUFT)

01.07.20 München – Olympiahalle (ZUSATZKONZERT)

04.07.20 Wien – Wiener Stadthalle (AUSVERKAUFT)

10.07.20 Zürich – Hallenstadion (AUSVERKAUFT)

11.07.20 Zürich – Hallenstadion (ZUSATZKONZERT)

13.07.20 Locarno – Moon&Stars-Festival (NEU)

15.07.20 Dresden – Filmnächte Am Elbufer (AUSVERKAUFT)

16.07.20 Dresden – Filmnächte am Elbufer (ZUSATZKONZERT)

18.07.20 Vechta – Stoppelmarkt

12.08.20 Avenches – Rock Oz’ Arénes

14.08.20 Köln – Lanxess Arena (AUSVERKAUFT)

15.08.20 Köln – Lanxess Arena (AUSVERKAUFT)

18.08.20 Berlin – Waldbühne (AUSVERKAUFT)

19.08.20 Berlin – Waldbühne (ZUSATZKONZERT)

21.08.20 Erfurt – Domplatz (AUSVERKAUFT)

22.08.20 Coburg – Schlossplatz (AUSVERKAUFT)

26.08.20 St.Goarshausen – Loreley Freilichtbühne (AUSVERKAUFT)

27.08.20 Uelzen – Open R Festival

29.08.20 Graz – Open Air Am Messegelände

02.09.20 Bielefeld – Soundpark Open Air (NEU)

03.09.20 Mönchengladbach – im Sparkassenpark (NEU)

05.09.20 Konstanz – Bodenseestadion