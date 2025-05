Dire Straits: Jubiläums-Edition von „Brothers In Arms zu gewinnen

Passend zum 40. Jahrestag des Albums „Brothers In Arms“ der Dire Straits erscheint am 16. Mai eine Anniversary-Edition als Einzel-LP-Vinyl, 5-LP-Deluxe und 3-CD-Deluxe-Edition. Jetzt gibt es die Möglichkeit, zwei der besonderen Neuveröffentlichungen zu gewinnen.

Mehr zu den Dire Straits

Die Dire Straits kamen 1977 aus der Club- und Pub-Szene hervor und eroberten die Welt mit ihrem Roots-Gitarrenrock, der mit wortgewandten Texten verbunden wurde. Angeführt wurden sie vom Singer-Songwriter, Plattenproduzenten und Komponisten Mark Knopfler aus Geordie. Die Gruppe veröffentlichte insgesamt sechs Studioalben: „Dire Straits“ (1978), „Communiqué“ (1979), „Making Movies“ (1980), „Love Over Gold” (1982), „Brothers In Arms“ (1985) und „On Every Street“ (1991).

„Brothers In Arms“ wurde von Neil Dorfsman und Mark Knopfler produziert und zwischen November 1984 und März 1985 in New York aufgenommen. Das fünfte Studioalbum der Dire Straits enthält die Hitsingles „Money For Nothing”, „Walk Of Life”, „Brothers In Arms”, „So Far Away” und „Your Latest Trick”.

Die Jubiläums-Edition der Platte ist zunächst identisch mit dem Original, enthält aber zusätzlich ein bisher unveröffentlichtes Live-Konzert in voller Länge.

So machst du mit

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Verlosung: Dire Straits“. Einsendeschluss:1 0.6.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!