Guns N' Roses trotzten mit ihrem Konzert in Mexico City dem grassierenden Corona-Virus – und hatten für ihre Fans eine ganz besondere Überraschung parat.

Guns N' Roses lassen sich durch die weltweite Flut an Konzertabsagen aufgrund der COVID-19-Pandemie offensichtlich nicht beirren. Während die meisten Shows und Tourneen auf der ganzen Welt abgesagt werden, trat die Band am 14. März 2020 wie geplant, wenn auch mit leicht gekürzter Setlist, auf dem Vive-Latino-Festival in Mexico City auf. Dabei hatten die Kalifornier eine absolute Rarität für ihre Fans parat. Duff McKagan & Co. performen „So Fine“ Zum ersten Mal seit 27 Jahren fand der Song „So Fine“ wieder seinen Weg auf eine Setlist der Band. Das Stück war 1991 auf dem Longplayer „Use Your Illusion II“ erschienen…