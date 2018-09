Drummerin verklagt Beyoncé wegen „Hexerei“

Das ehemalige Präsidentenpaar ließ es sich beim „On The Run II“-Konzert in Washington D.C. gut gehen. Die Carters und die Obamas pflegen schon länger eine enge Freundschaft.

Eigentlich ist die „On The Run II“-Show von Beyoncé und Jay Z Spektakel genug. Doch wenn ein weiteres wohl ikonisches Ehepaar unserer Zeit im Hintergrund zu den Live-Songs der Carters tanzt, dann müssen Fans ihre Smartphones kurz von der Bühne auf die prominenten Zuschauer richten. Denn Barack und Michelle Obama ließen es sich genauso gut gehen wie alle anderen Konzertbesucher. Beim Stadionkonzert in der US-Hauptstadt Washington D. C. entdeckten Fans das ehemalige Präsidentenpaar unter den Besuchern. In der VIP-Lounge gingen Barack und Michelle Obama unter anderem zum Hit „Niggas in Paris“ ab. Im Internet reagierten Nutzer begeistert: „Das ist mein…