Marc Terenzi: Strafbefehl wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen

Seit April 2023 wird gegen Marc Terenzi ermittelt. Der US-amerikanische Musiker soll der 15-jährigen Tochter seiner Ex-Partnerin nicht nur ans Gesäß gefasst, sondern sie auch als „sexy“ bezeichnet haben. Da dieser Vorfall der Teenagerin sehr unangenehm gewesen sein soll, erstattete die Mutter Anzeige gegen den 45-Jährigen. Nun wurde am 18. September ein Strafbefehl gegen Terenzi „wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen“ erlassen, so ein Sprecher des zuständigen Amtsgerichts Borna.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig gab gegenüber RTL bekannt, dass die Ermittlungen sowohl in besagter Angelegenheit, als auch einem Vorfall vom Sommer 2018, abgeschlossen seien. „Im Ergebnis der geführten Ermittlungen und auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ergab sich ein hinreichender Tatverdacht gegen die von Ihnen benannte Person wegen des Vorfalls, der sich im Juli 2022 ereignet haben soll“, heißt es in der Stellungnahme. In dem 2018er-Fall wird nicht weiter vorgegangen, „da die dafür zu erwartende Strafe neben der im Strafbefehlsantrag beantragten Strafe nicht erheblich ins Gewicht fallen würde“, so ein Sprecher.

Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf den Erlass eines Strafbefehls gestellt hat, wurde dem nun von dem Amtsgericht Borna stattgegeben. Informationen der „Bild“ zufolge, soll es sich um eine Geldstrafe von insgesamt 1000 Euro je 20 Tagessätzen handeln. Weder Terenzi noch sein Anwalt haben sich bislang zu dem Urteil geäußert. Ob sie dagegen Rechtsmittel einleiten werden, ist deshalb noch unklar.

Im Frühjahr stritt der Sänger, der zu Beginn des Jahres außerdem aus seiner Band 5ünf rausgeworfen wurde, jedoch jegliche Vorwürfe gegenüber der „Bild“-Zeitung ab. „Mir ist es sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise“, bestritt der Angeklagte die Tat. „Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen. Ich werde meine Unschuld beweisen und die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung ziehen“, so der Musiker zum damaligen Zeitpunkt.

Statt sich mit dem Strafbefehl auseinander zu setzen, scheint Marc Terenzi auf Wolke sieben zu schweben. Er und seine Verlobte Verena Kerth befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt (20. Oktober) in Las Vegas. Medien vermuten, dass das Paar eine Hochzeit plant. In ihrer Instagram-Story posteten sowohl Terenzi als auch Kerth zwei Eheringe – dazu schrieben sie: „Soon… Mr. & Mrs.“ Den Antrag erhielt die TV- und Radiomoderatorin nach ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp vor laufender Kamera.