25. Big Daddy Kane - 'Ain’t No Half Steppin'' ("Long Live the Kane", 1988). Als Jay-Z das neue Barclays Center mit einer Reihe von Shows taufte, brachte er nur einen Gastrapper auf die Bühne: Big Daddy Kane. Und das aus gutem Grund. Antonio Hardy war der Meister-Wortschmid der goldenen Rap-Ära und ein großer Einfluss auf eine ganze Generation von MCs. Auf „Ain’t No Half Steppin’“ ist sein Ton reich und richtungsweisend, als er die Metaphern über Marley Marls laid-back Groove rockt, der auf dem Emotions’ 1972-Cut „Blind Alley“ basiert. "Rappers, you better be/Ready to die because you're petty/You're just a butter knife, I'm a machete.". Die Legende besagt, dass sogar Rakim, der größte 80s-Rapper, ein Duell ablehnte.