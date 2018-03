Auschwitz-Song: Werden Kollegah und Farid Bang beim Echo aussortiert?

Die Nominierten des „Echo 2018“ wurden am Donnerstag bekannt gegeben. Ins Rennen um den Deutschen Musikpreis gehen u.a. Ed Sheeran (vier Nominierungen), Luis Fonsi (drei), Alice Merton, Bausa (drei) und Mark Forster. Als erste Live-Acts wurden Rita Ora und Liam Payne, Helene Fischer sowie Jason Derulo bestätigt Die Verleihung findet am am 12. April in der Messe Berlin statt und wird ab 20:15 live bei VOX übertragen. Tickets gehen am Freitag in den Handel. Hoffnungen auf einen Auszeichnung dürfen sich u.a. auch die Kelly Family machen, Kraftklub, Alice Merton, Die Toten Hosen, die Kastelruther Spatzen, Kollegah & Farid Bang, Andrea Berg, Peter…