Ed Sheeran: Berlin-Konzert nach Sekunden ausverkauft

Ed Sheeran, Coverheld unserer exklusiven Digital-Titelgeschichte, gibt am 17. April vor nicht einmal Fans im Admiralspalast in Berlin sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr.

Am Donnerstag (30. März) gab es einen exklusiven Pre-Sale, Freitag (31. März) konnten reguläre Karten erworben werden. Zumindest in der Theorie. Denn wie zahlreiche Fans des Musikers auf Twitter berichteten, war der Vorverkauf nach bereits 30 Sekunden beendet, alle Tickets restlos ausverkauft. Da half auch kein Presale-Code.

1- tickets for 115€ (very high for a close venue)

2- 1800 people capacity-venue (he’s a stadium sold out artist 1800 is just gig for him)

3- soldout in 30 seconds (even ppl who have presale code couldn’t purchase)

Well. Shame. @eventimDE #EdSheeran @edsheeran #EdSheeranTickets

— Günseli (@ggunselie) March 31, 2023