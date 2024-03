„Blade Runner“-Star M. Emmet Walsh ist tot

M. Emmet Walsh ist am Dienstag, den 19. März, im Alter von 88 Jahren gestorben. Das hat seine Managerin Sandy Joseph bestätigt. Der Schauspieler habe in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Vermont einen Herzstillstand erlitten.

Fans und Film-Kollegen trauern um den Schauspieler

Regisseur Rian Johnson zollt Walsh seinen Tribut, in dem er auf X an die Zeit erinnert, in der er in seinem „Knives Out“-Krimi mitgewirkt hatte: „Er hat Zwei-Dollar-Scheine an die gesamte Crew verteilt und gesagt ‚Gebt nicht alles auf einmal aus’“. Zuletzt feierte er ihn als „absolute Legende“.

Auch Fans gedenken des Verstorbenen via Social Media. „Wenn er für einen Film gecastet wurde, wusste man direkt: Das wird gut!“, heißt es von einem X-Nutzer. „Das ist so traurig. Ich habe erst gestern an ihn gedacht“, kommentiert eine andere Nutzerin dazu.

In „Blade Runner“ spielte er eine seiner bekanntesten Rollen

Sein Filmdebüt gab Walsh 1969 im Musikfilm „Alice’s Restaurant“. Es folgte mit „Is’ was, Doc?“ ein weiteres Highlight, neben den Schauspielkolleg:innen Ryan O’Neal und Barbra Streisand. In „Blade Runner“ hatte der Mime 1982 als abgebrühter Polizist Ryant dann eine größere Rolle – sein Mitwirken in dem Sci-Fi-Werk von Ridley Sott sollte ihn schließlich international bekannter machen.

Insgesamt war er laut seiner Managerin in 120 Spielfilmen und über 250 Fernsehproduktionen zu sehen.

Sein aktueller Film „Outlaw Posse“ kam erst am 01. März in die US-Kinos. Für das Werk stand Walsh zusammen mit Whoopi Goldberg vor der Kamera. Ob und wann es auch in Deutschland einen Starttermin für den Western geben wird, ist noch unklar.