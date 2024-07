„Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“ mit 38 unveröffentlichten Tracks

Jimi Hendrix soll einige Monate vor seinem Tod zahlreiche Tracks in den Electric Lady Studios in New York aufgenommen haben, die es bis dato nicht an die Öffentlichkeit geschafft hatten.

In Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger Mitch Mitchell und dem Bassisten Billy Cox, der 1969 Noel Redding ersetzt hatte, entstanden zwischen Juni und August 1970 Aufnahmen, die nun über 50 Jahre später erscheinen sollen. Insgesamt 39 Tracks (davon 38 bislang unveröffentlicht) wird das Set „Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“ beinhalten, die am 13. September veröffentlicht wird. Für den ersten Vorgeschmack auf die Box sorgte bereits der Song „Angel [Take 7]“.

Gleichnamiger Dokumentarfilm

Neben drei CDs beinhaltet die Deluxe-Box auch eine neu erstellten Surround-Sound-Version des 1997 erschienenen Albums „First Rays Of The New Rising Sun“ mit den drei Bonus-Tracks „Valleys Of Neptune“, „Pali Gap“ und „Lover Man“. „Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“ wird auf fünf Vinyl-LPs oder drei CDs erscheinen, während eine Blu-ray-Disc und der neu abgemischte 5.1-Audio-Mix in beiden Versionen enthalten sein wird. Auf der Blu-ray-Disc wird der gleichnamige Dokumentarfilm zu sehen sein. Der Film wird im selben Zeitraum wie die Box erscheinen und feiert seine Premiere am 9. August im „Quad Cinema“ in Manhattan, New York.

Das Werk erzählt die Geschichte, wie aus einem heruntergekommenen Nachtclub in Manhattan Hendrix’ legendäres Electric Lady Studios entstand. Zudem enthält das Projekt Exklusivinterviews mit Steve Winwood, der am ersten Aufnahmeabend mit Jimi Hendrix im besagten Studio anwesend war, dem Experience-Bassisten Billy Cox und den ehemaligen Mitarbeitern von Electric Lady Studios.

Inszeniert von John McDermott und produziert von Janie Hendrix, George Scott und McDermott, wird bislang unveröffentlichtes Filmmaterial von Hendrix gezeigt. „Mit diesem Projekt wollten wir nicht nur seine eigene Musik beleuchten, sondern auch seinen bleibenden Beitrag zu den Electric Lady Studios. Er war innerlich getrieben, eine Homebase zu bauen, in der er alles aufnehmen konnte, was er fühlte“, erklärte seine Schwester Janie Hendrix zum Dokumentarfilm.

Auch Hendrix’ ehemaliger Produzent Eddie Kramer wird im Rahmen der Dokumentation zu sehen sein und Hits wie „Freedom“, „Angel“ und „Dolly Dagger“ analysieren. Kramer bekam auch den Entstehungsprozess von den Electric Lady Studios mit und beschrieb ihn als „Albtraum“: „Uns ging ständig das Geld aus. Der arme Jimi musste wieder auf Tour gehen, etwas Geld verdienen, zurückkommen und dann konnten wir die Crew bezahlen“.

Hier die vollständige Trackliste zu den fünf Vinyl-LPs und drei CDs:

Vinyl 1

1) Ezy Ryder [Alternate Mix]

2) Valleys Of Neptune [Alternate Version]

3) Straight Ahead [Takes 1 & 2]

4) Astro Man [Takes 9 & 10]

5) Drifting [Takes 1 & 2]

6) Night Bird Flying [Take 25]

1) Earth Blues [Alternate Mix]

2) Drifter’s Escape [Takes 1 & 2]

3) Astro Man [Take 14]

4) Further Up The Road

Vinyl 2

1) Dolly Dagger [Takes 17 & 18]

2) Lover Man

3) Freedom [Take 4]

4) Angel [Take 7]

5) Beginnings [Take 5]

1) The Long Medley [Astro Man / Beginnings / Hey Baby (New Rising Sun) / Midnight Lightning (Keep On Groovin’) / Freedom]

Vinyl 3

1) Freedom [Alternate Version]

2) Valleys Of Neptune [Demo]

3) Tune X/Just Came In [Take 6]

4) Drifting [Alternate Version]

5) Messing Around [Take 17]

1) Tune X / Just Came In (Take 8)

2) Dolly Dagger [Alternate Version]

3) Come Down Hard On Me [take 15]

4) Heaven Has No Sorrow [Demo]

Vinyl 4

1) Midnight Lightning / Beginnings

2) Dolly Dagger [Mix 2]

3) Belly Button Window [Take 1]

1) Night Bird Flying [Alternate Version]

2) Freedom [Alternate Version]

3) Straight Ahead [Alternate Mix]

4) In From The Storm [Alternate Mix]

Vinyl 5

1) Bolero / Hey Baby (New Rising Sun) [Alternate Mix]

2) Drifter’s Escape [Alternate Mix]

1) Bleeding Heart [Alternate Mix]

2) Drifting [Alternate Version]

3) Astro Man [Alternate Version]

4) Room Full Of Mirrors [Alternate Version]

5) Angel [Alternate Version]

CD 1

1) Ezy Ryder [Alternate Mix]

2) Valleys Of Neptune [Alternate Version]

3) Straight Ahead [Takes 1 & 2]

4) Drifter’s Escape [Takes 1 & 2]

5) Astro Man [Takes 9 & 10]

6) Astro Man [Take 14]

7) Drifting [Takes 1 & 2]

8) Night Bird Flying [Take 25]

9) Farther Up The Road

10) The Long Medley [Astro Man / Beginnings / Hey Baby (New Rising Sun) / Midnight Lightning (Keep On Groovin’) / Freedom]

CD 2

1) Earth Blues [Alternate Mix]

2) Dolly Dagger [Takes 17 & 18]

3) Angel [Take 7]

4) Beginnings [Take 5]

5) Lover Man

6) Tune X / Just Came In [Take 6]

7) Heaven Has No Sorry [Demo]

8) Freedom [Take 4]

9) Valleys Of Neptune [Demo]

10) Come Down Hard On Me [Take 15]

11) Dolly Dagger [Alternate Version]

12) Messing Around [Take 17]

13) Tune X / Just Came In [Take 8]

14) Drifting [Alternate Version]

15) Freedom [Alternate Version]

16) Belly Button Window [Take 1]

CD 3

1) Dolly Dagger [Mix 2]

2) Night Bird Flying [Alternate Version]

3) Freedom [Alternate Version]

4) Midnight Lightning / Beginnings

5) Straight Ahead [Alternate Mix]

6) In From The Storm [Alternate Mix]

7) Bolero / Hey Baby (New Rising Sun) [Alternate Mix]

8) Drifter’s Escape [Alternate Mix]

9) Astro Man [Alternate Version]

10) Bleeding Heart [Alternate Mix]

11) Drifting [Alternate Version]

12) Room Full Of Mirrors [Alternate Version]

13) Angel [Alternate Version]