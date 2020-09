The Jimi Hendrix Experience: „Live In Maui“ und Doku „Music, Money, Madness…“

Arte zeigt „Hear My Train A Comin”, eine Dokumentation über Musik-Ikone Jimmy Hendrix und seine einzigartige Karriere, an seinem 50. Todestag.

Der Festivalsommer ist coronabedingt ins Wasser gefallen, doch Arte lässt beim „Summer of Dreams“ die Erinnerungen an vergangene Sommer und Konzerte unter freiem Himmel wiederaufleben. Zum Abschluss gibt es noch einmal eine kleine Seltenheit im Programm, nämlich eine Dokumentation, die seit 2016 nicht mehr beim Sender gezeigt wurde: Jimi Hendrix – „Hear My Train A Comin“ läuft am 18. September um 21:40 Uhr, sowie am 03. Oktober um 06:05 Uhr auf Arte. Für alle, die zum Sendezeitpunkt nicht zuschauen können, gibt es die Dokumentation bereits ab dem 11. September bis zum 17. November online auf arte.tv. Die ganze Geschichte über…