Dolly Parton: Warum Elvis Presley „I Will Always Love You” nicht covern durfte

Foto: Getty Images, Terry Wyatt. All rights reserved.

Dass die US-Country-Ikone Dolly Parton auch im fortgeschrittenen Alter von 77 Jahren noch einmal aufdrehen kann, beweist nicht nur ihr kommendes Album mit prominenten Gaststars und eigenwilligen Coverversionen von Welthits.

In einem Interview mit dem Londoner Sender „BBC Radio 2“ erinnerte sich Parton jüngst noch einmal an frühere Zeiten ihrer schillernden Karriere.

Der leibhaftige Elvis Presley schätzte seinerzeit ihren Schmachtfetzen-Song „I Will Always Love You“ sehr. Er wollte diese in sein Programm mit Coverversionen integrieren.

Parton berichtet ihren britischen Zuhörern nun, dass sie ihre „NO“-Entscheidung nicht wegen Presley (verstorben im August 1977), sondern vielmehr wegen der rauhbeinigen Art seines Managers Colonel Tom Parker getroffen hat.

„Ich wollte einfach nicht, dass Parker [die Rechte an dem Song] bekommt“, stellte sie klar. „Elvis liebte den Song. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit Priscilla gesprochen – sie sagte: ‚Elvis hat es mir vorgesungen, als wir auf den Stufen des Gerichts standen, nachdem wir uns scheiden ließen‘.

Und weiter „Er liebte diesen Song und wollte ihn singen. Ein Arrangement hatte er bereit ausgearbeitet. Sie hatten mich bereits angerufen, um ins Studio zu kommen und Teile des Liedes zu hören …“

Doch am Abend zuvor rief Parker Parton an. Er sagte rigoros, er würde nichts mit Elvis Presley ermöglichen, wenn er nicht auch die Veröffentlichungsrechte an dem Song bekommen würde.

Hintergrund: Anders als in den meisten europäischen Ländern macht das amerikanische „Copyright“ Abtretungen von künstlerischen Urheberrechten möglich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Parton sich weigerte, ihre Urheberschaft für den Song aufzugeben, sagte er, er könne dem Deal nicht zustimmen. Der späte Elvis schaute in die Röhre.

Partons Track „I Will Always Love You“ wiederum erlangte bekannt eine neue Mega-Popularität, als Whitney Houston Jahre später, genauer gesagt 1992 ihre eigene Version für den Film „The Bodyguard“ einspielte.

Aktuell steht Dolly Parton in den Startlöchern zur Veröffentlichung ihres 49. Soloalbums „Rockstar“, das im November 2023 erscheinen wird. Es enthält neun Originalsongs und 21 Coverversionen von Rockklassikern und diverse Promi-Auftritte im Tonstudio,. Darunter ist etwa „Purple Rain“ von Prince, oder auch „I Can’t Get No) Satisfaction“ von den Rolling Stones.

Ein spätes Starfeuerwerk für und mit der Grande Dame des Country und Southern Pop.