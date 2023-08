EMF kommen für Comeback-Tour nach Deutschland

EMF sind zurück: Die Alternative-Indie-Rockband brachte in den frühen 1990er-Jahren durch Hits wie „Unbelievable“ die Tanzflächen zum Beben. Jetzt, nach 28 Jahren, kommen sie für drei Konzerte wieder nach Deutschland. Neben den bekannten Songs gibt es auch etwas Neues zu hören, denn das britische Quintett hat auch ein aktuelles Album in petto.

Es war im Jahr 1991 als EMF mit „Unbelievable“ den Zeitgeist trafen und sogleich mit ihrem Debütsong die Charts stürmten. In Großbritannien und den USA landete die tanzbare Nummer in den Top 3, in Deutschland schaffte es der Track auf den neunten Platz. Auch das dazugehörige Album „Schubert Dip“ war ein voller Erfolg, das bis zu zwei Millionen Einheiten verkaufte.

Nach ihrem dritten Album „Cha Cha Cha“ im Jahr 1995 wurde es allerdings still um die Band. 2022 jedoch meldeten sie sich mit „Go Go Sapiens“ zurück. Das Album wurde vor allen Dingen durch Merchandise-Einnahmen finanziert, weshalb EMF die LP auch ihren treuen Anhängern widmen.

Nun sollen auch die Fans in Deutschland wieder mit den fünf Briten das große Comeback feiern. Daher spielen EMF im September 2023 drei Konzerte in der Bundesrepublik nach 28-jähriger Abstinenz. Tickets sind via Eventim verfügbar und kosten 36,41 Euro. Das Album „Go Go Sapiens“ ist auf Vinyl, als CD und digital im offiziellen EMF-Fanshop erhältlich.

Die EMF-Tourdaten in Deutschland

15.9.: Berlin (Hole44)

16.9.: Übach-Palenberg (Rockfabrik)

17.9.: München (Backstage)